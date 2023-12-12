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Риелтор предрекла стагнацию на столичном рынке вторичного жилья

Риелтор Никитина: 2024 год начнется со стагнации на рынке жилья в Москве

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«Газета.Ru»

2024 год начнется со стагнации на столичном рынке вторичного жилья. Об этом в интервью РИАМО сообщила вице-президент «Гильдии риелторов Москвы» Екатерина Никитина. По ее словам, рост средней ипотечной ставки на 1% приводит к тому, что с рынка уходит до 5% покупателей.

«Определяющее значение для него (рынка недвижимости — «Газета.Ru») имеет ипотека, с помощью которой заключается порядка 70% от общего числа сделок купли-продажи. После повышений ключевой ставки она стала очень дорогой и для многих россиян фактически недоступной», — отметила Никитина.

Она добавила, что если Центробанк РФ снова повысит ключевую ставку, еще часть потенциальных покупателей уйдет с рынка, отложив вопрос покупки квартиры до улучшения ситуации.

До этого Никитина отмечала, что социально-экономическая ситуация окажет значительное влияние на столичный рынок недвижимости в 2024 году.

Второй фактор, по ее словам, — это ситуация с ипотекой, а именно, уровень ключевой ставки Центробанка РФ, а также решения правительства по льготным программам.

Ранее риелтор предрекла снижение цен на «вторичку» в Москве в I квартале 2024 года.

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