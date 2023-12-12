Россиянам рассказали, какие факторы будут влиять на рынок жилья в 2024 году

Социально-экономическая ситуация окажет значительное влияние на столичный рынок недвижимости в 2024 году. Об этом в беседе с РИАМО сообщила вице-президент «Гильдии риелторов Москвы» Екатерина Никитина.

«Глобальные потрясения, какие-то кардинальные изменения могут поставить на паузу любые жизненные проекты, в том числе покупку квартиры. Если все стабильно, то у людей присутствует вера в завтрашний день, соответственно рынок недвижимости живет, сделки купли-продажи закрываются», — сказала эксперт.

Второй фактор, по ее словам, — это ситуация с ипотекой, а именно, уровень ключевой ставки Центробанка РФ, а также решения правительства по льготным программам.

До этого Никитина отмечала, что в нынешней ситуации ипотеку выгоднее всего брать на квартиру в новостройке, поскольку в этом сегменте по-прежнему действуют разнообразные программы с государственным субсидированием.

По ее словам, ипотечные программы в сегменте новостроек не зависят от ключевой ставки Центробанка. К примеру, по семейной ипотеке можно приобрести жилье под 6% годовых и даже найти предложения от застройщиков со ставкой до 3,5%.

Ранее россиянам объяснили, чем выгодно повышение первоначального взноса по льготной ипотеке.