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В российской школе повариху уволили из-за жалобы на холод в здании

В Заволжье школьную повариху уволили из-за жалобы на холод в здании

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Depositphotos

В школе №3 в Заволжье уволили повариху, которая пожаловалась на холод в здании в соцсетях. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

По информации Telegram-канала, женщина работала поваром в школе четыре года. Однако с наступлением зимы в этом году в здании стало холодно. При этом из крана течет ледяная вода.

Администрация учебного учреждения указала, что необходимо дождаться ремонта, но сроки его выполнения неизвестны. Тем временем повариха поняла, что от холода не может разогнуть пальцы, и написала в соцсетях, что не может работать при двух градусах тепла.

Спустя несколько часов школу посетила комиссия, а затем написавшую о проблеме сотрудницу уволили, сообщает Ni Mash. При этом после случившегося свои должности покинули еще две из трех оставшихся сотрудниц кухни, а последняя вышла на больничный. Информации о том, кто теперь готовит пищу для учащихся, не поступало.

Ранее россиянам назвали семь уловок, которые используются для увольнения.

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