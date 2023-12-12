В школе Южы рассказали о ЧП с детьми, провалившимися в яму с кипятком

Размыв грунта в городе Южа Ивановской области, из-за которого дети провалились в яму с кипятком, произошел неподалеку от их школы. По данным секретаря учебного заведения, в яму упали дети разного возраста по очереди.

«Пострадали дети и старшего, и младшего возраста. Они оказались там в разное время, не вместе, а по одному», — заявила представитель учебного заведения телеканалу «360».

Школьники получили ожоги, отметила секретарь, добавив, что у нее нет информации о тяжелом состоянии пострадавших. На связь со школой вышли сотрудники Следственного комитета для уточнения всех подробностей, заключила секретарь.

Отец одной из девочек, которая упала в яму, на вопросы журналистов ответил, что пока не знает о самочувствии дочери.

Напомним, в Юже пятеро подростков провалились в яму рядом с теплотрассой, где произошел подмыв грунта. Они получили ожоги разной степени тяжести. После происшествия СК Ивановской области возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее в Челябинске восьмилетний мальчик получил 45% ожогов тела, упав в разрытую коммунальщиками яму с кипятком.