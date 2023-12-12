Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В школе Южы рассказали о ЧП с детьми, провалившимися в яму с кипятком

«360»: дети упали в яму с кипятком, которая находилась недалеко от их школы

close
100%
Администрация Южского муниципального района/VK

Размыв грунта в городе Южа Ивановской области, из-за которого дети провалились в яму с кипятком, произошел неподалеку от их школы. По данным секретаря учебного заведения, в яму упали дети разного возраста по очереди.

«Пострадали дети и старшего, и младшего возраста. Они оказались там в разное время, не вместе, а по одному», — заявила представитель учебного заведения телеканалу «360».

Школьники получили ожоги, отметила секретарь, добавив, что у нее нет информации о тяжелом состоянии пострадавших. На связь со школой вышли сотрудники Следственного комитета для уточнения всех подробностей, заключила секретарь.

Отец одной из девочек, которая упала в яму, на вопросы журналистов ответил, что пока не знает о самочувствии дочери.

Напомним, в Юже пятеро подростков провалились в яму рядом с теплотрассой, где произошел подмыв грунта. Они получили ожоги разной степени тяжести. После происшествия СК Ивановской области возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее в Челябинске восьмилетний мальчик получил 45% ожогов тела, упав в разрытую коммунальщиками яму с кипятком.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами