Карьерный консультант рассказала о «мечте» российских рекрутеров

В России необходим запуск аналога заблокированной сети LinkedIn, так как это станет большим подспорьем для рекрутеров и HR-специалистов, считает карьерный консультант Татьяна Минаева. На такой платформе можно находить специалистов со всей необходимой информацией о человеке, его опыте работы, образовании, отметила она в беседе с НСН.

Ранее сообщалось о начале тестирования в России социальной сети для профессионального общения. Один из плюсов такой платформы – возможность найти информацию о работнике без поисковых сервисов, которые может отследить действующий работодатель, отметила Минаева. По ее мнению, российские рекрутеры мечтают о таком инструменте.

«Если работодатель обнаружит резюме сотрудника на сайте для поиска работы, то у него возникнут вопросы, а если же он увидит общедоступный профиль, то в этом ничего криминального нет, упрекнуть работника не в чем, — считает она. — Однако эйчары и рекрутеры сильно этим пользуются: они находят интересный профиль, пишут и звонят человеку, даже если он сейчас работу не ищет».

Такая соцсеть в России точно привлечет рекрутеров, хотя сначала на платформу придется «нагнать» аудиторию, считает специалист. Если удастся этого добиться, то платформа будет популярна не только среди HR-специалистов, но и всех россиян, заключила Минаева.

Напомним, по данным рекрутеров, в России за год в среднем в полтора раза выросли сроки закрытия вакансий. Для заполнения вакансии теперь необходимо от двух до трех месяцев вместо прежних 30 дней. В конце ноября сообщалось об очередном снижении безработицы до исторического минимума. По мнению экономиста, это приведет к негативным последствиям.

Ранее Минаева перечислила главные ошибки соискателей на собеседовании.