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Риелтор объяснила, как выгодно взять ипотеку при нынешней ключевой ставке ЦБ

Риелтор Никитина посоветовала брать ипотеку только на жилье в новостройках

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

В нынешней ситуации ипотеку выгоднее всего брать на квартиру в новостройке, поскольку в этом сегменте по-прежнему действуют разнообразные программы с государственным субсидированием. Об этом в интервью РИАМО сообщила вице-президент «Гильдии риелторов Москвы» Екатерина Никитина.

«Однозначно сложно сказать, имеет ли сегодня смысл покупать квартиру в ипотеку с учетом тех условий на рынке, которые сформировались после последовательного повышения ключевой ставки. Все случаи индивидуальны, каждый человек должен отталкиваться от своего жизненного положения», — сказала эксперт.

Она добавила, что ипотечные программы в сегменте новостроек не зависят от ключевой ставки Центробанка. К примеру, по семейной ипотеке можно приобрести жилье под 6% годовых и даже найти предложения от застройщиков со ставкой до 3,5%, заключила Никитина.

Газета «Известия» сообщала, что участники финансового рынка РФ ожидают повышения ключевой ставки до 16% по итогам заседания Банка России 15 декабря.

Отмечается, что в стране меняются правила выдачи льготной ипотеки и банковские нормативы, из-за чего кредитование еще больше сокращается. По словам экспертов, денежно-кредитные условия ужесточаются не только из-за повышения ставки.

Ранее застройщики сообщили, что кризис на рынке жилья сохранится в ближайшие годы.

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