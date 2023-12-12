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Психолог объяснила желание людей задавать нетактичные вопросы

Психолог Соловьева: люди задают нетактичные вопросы, если не уверены в себе

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Shutterstock

Зачастую люди не уверены в себе и зациклены на своих недостатках, поэтому спрашивают окружающих о заботящих их проблемах через нетактичные вопросы. Об этом рассказала психолог Елена Соловьева в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Это называется эгоизм неуверенности. Когда человек зациклен внутри себя на своем здоровье, например, внешности или положении, то он при взаимодействии с другими людьми продолжает задавать такие же вопросы. Может спросить про то, какое у вас давление, сахар, похудела ли ты и так далее», — сказала она.

В таких случаях человек зацикливается на собственных внутренних проблемах. Некоторые вопросы могут быть даже нетактичны, это говорит о выпадении из реальности, уточнила Соловьева.

Собеседник настолько заострен на своих недостатках, что уже не может понять, насколько ситуационно разумно задавать этот вопрос, может ли он обидеть, пояснила специалист.

Обостренная реакция на окружающую действительность может также наблюдаться при депрессии. Австралийские психологи из Университета Новой Англии установили взаимосвязь между наличием цели в жизни и более низким уровнем депрессии и тревоги. Они пришли к выводу, что желание чего-либо достичь помогает побороть этот психологический недуг.

Для подростков также рекомендуется заводить питомцев. Исследования показали, что это снижает риск душевных расстройств на 38%.

Ранее психологи назвали способы повысить мотивацию к спорту зимой.

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