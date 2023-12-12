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В Конституционном суде заявили об опасности этнических «анклавов» в России

Глава Конституционного суда назвал опасным образование этнических «анклавов» в РФ

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Михаил Метцель/РИА Новости

Глава Конституционного суда России Валерий Зорькин назвал опасными образование этнических «анклавов», которые создаются по этническому или религиозному признаку. Об этом Зорькин заявил в обращении в честь дня 30-летия со дня принятия Основного закона страны, которое опубликовано на сайте КС РФ.

«Потенциальную опасность содержит в себе и проблема этнокультурных напряжений… Распад советской системы надэтнической интеграции привел к тому, что все ранее сдерживаемые межэтнические противоречия вышли на поверхность. Результатом этого стала серия межнациональных конфликтов и даже войн как на постсоветском пространстве, так и на территории России», — заявил Зорькин.

В создании этнических «анклавов» Зорькин видит риск распада единого юридического поля страны, а затем — и политического распада. При этом глава КС РФ признал, что история не знает примеров бесконфликтного формирования многоэтнических государств, но история России показала, что русские смогли выполнить эту задачу значительно менее кроваво и жестоко, чем в других странах.

До этого опрос ВЦИОМ показал, что большинство россиян не приемлют межэтнические конфликты.

Ранее иностранцы стали больше интересоваться российским образованием.

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