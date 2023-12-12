Эксперт объяснила, почему школьникам необходимы уроки труда

Большая часть родительского сообщества поддержала инициативу о возвращении уроков труда в школьную программу. Об этом в эфире Tsargrad.tv сообщила член экспертного совета при Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Инна Гориславцева. По ее мнению, трудовое воспитание должно быть неотъемлемой частью образовательного процесса.

«Да, сейчас легко и просто можно решить все бытовые проблемы, путем заказа всех услуг в магазинах, покупки готовых продуктов и варений, или готовых обедов. Но навык самообслуживания, безусловно, необходим любому взрослому человеку. И это надо воспитывать в наших детях», — сказала Гориславцева.

Она добавила, что совместный труд должен быть ценностью и передаваться от поколения к поколению.

В декабре депутаты Госдумы внесли в законопроект об ограничении использования телефонов в школах поправку, согласно которой обязательные уроки труда в российской начальной и средней школе могут появиться уже с 1 сентября 2024 года. Также в документе появилась поправка о запрете использования телефонов в любых целях, даже образовательных.

Ранее россияне высказались о том, пригодились ли им школьные уроки труда в жизни.