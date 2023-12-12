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Восьмиклассник из газового пистолета выстрелил в лицо мужчине в Ленобласти

В Ленобласти подросток выстрелил в мужчину из газового пистолета

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Shutterstock

В поселке Сланцы Ленинградской области подросток выстрелил мужчине в лицо из газового пистолета, пострадавшему потребовалась медицинская помощь Об этом сообщает УМВД региона в Telegram-канале.

В поселке Сланцы конфликт меду восьмиклассником и взрослым мужчиной закончился стрельбой. 15-летний школьник в подъезде дома по улице Максима Горького выстрелил из газового пистолета в лицо 35-летнему мужчине.

Пострадавшего с раной щеки доставили в медицинское учреждение, после оказания первой помощи он отпущен домой. Стрелявшего удалось задержать, выяснилось, что мальчик состоит на учете в органах ПДН.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, возбуждено уголовное дело.

Ранее подросток попал в больницу с ранением глаза и контузией после своего дня рождения.

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