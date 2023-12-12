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Российские подростки избили пятиклассников и заставили их извиняться на коленях

Нижегородские подростки избили мальчиков и заставили их извиняться на коленях

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В Нижегородской области старшеклассники жестоко избили младших школьников и заставили их извиняться на коленях. Об этом сообщает издание Nn.ru.

Инцидент произошел в городе Шахунья 4 декабря. Поводом для конфликта стала жалоба пятиклассницы — девочка рассказала старшим школьникам, что ее якобы избили до крови — и те решили наказать ее обидчиков. В итоге старшеклассники поймали пятиклассников и избили их за гаражами. В конце подростки заставили мальчиков извиняться на коленях.

Нижегородская прокуратура заинтересовалась видео и начала проверку, сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее на Алтае семиклассница избила девочку из пятого класса.

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