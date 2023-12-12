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Момент обрушения водонапорной башни в селе под Липецком попал на видео

В Липецкой области рухнула обросшая льдом водонапорная башня

В селе Сенцово Липецкой области из-за образовавшейся наледи рухнула водонапорная башня, без водоснабжения остались школа и детский сад. Видео момента падения башни публикуют очевидцы в социальных сетях.

Металлическая конструкция обрушилась в селе Сенцово вечером 11 декабря, момент обрушения башни попал на запись камер видеонаблюдения. Устранять аварию коммунальщики вечером не стали из-за наступившей темноты, аварийные работы перенесены на 12 декабря.

Из-за ремонтных работ под отключение водоснабжения попадут дома на центральных улицах поселке, а также детский сад и школа. Предварительной причиной обрушения башни в МУП «Липецкий районный водоканал» назвали наледь.

Ранее в Саратове назвали сроки восстановления отопления в 140 домах после коммунальной аварии.

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