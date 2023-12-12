Лыжник едва не врезался в огромного медведя во время спуска с горы на курорте

На горнолыжном курорте Heavenly Mountain в Калифорнии отдыхающий снял на видео огромного медведя, который перебегал горнолыжную трассу. Об этом сообщает Yahoo News.

Инцидент произошел на горнолыжном курорте на границе Невады и Калифорнии и попал на видео. Один из туристов, совершавший спуск с горы заметил медведя, который выскочил на тропу Ридж-Ран перед многочисленными лыжниками.

Хищник едва не сбил с ног несколько человек. По словам очевидцев, это был молодой зверь, который перебегал трассу, чтобы воссоединиться с медведицей.

Ранее гуляющего по улицам медвежонка заметили жители Иркутской области.