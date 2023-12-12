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В Омске неизвестные подожгли ж/д оборудование на станции

В Омске неизвестные пытались парализовать работу промзоны, устроив поджог

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Телеграм-канал «SHOT»

В Омске неизвестные пытались парализовать работу промзоны, устроив поджог железнодорожного оборудования на станции «Омск-Северный». Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел в понедельник, 11 декабря — совершавшая обход диспетчер станции «Омск-Северный» обнаружила сгоревший батарейный шкаф, который обслуживает пути для грузовых поездов.

Пути ведут на заводы «Омсельмаш», «Сибкомэлектро», «Сладонеж», «СибзаводАгро» и нефтекомплекс, куда доставляется сырье для производства. Диспетчер обнаружила сгоревшие остатки бутылок и порванную тетрадь. Однако повреждения не оказали никакого ущерба для работы предприятий.

До этого неизвестный поджег оборудование вышки сотовой связи в Дагестане.

Жители Буйнакска начали массово звонить в службу 112 и сообщать о пожаре на окраине города в районе Беловецкой горки. Приехавшие на место сотрудники МЧС ликвидировали возгорание.

Ранее в Карелии неизвестный три раза за ночь поджег дверь общежития.

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