Стали известны подробности обстрела норвежского судна в Красном море

Норвежское коммерческое судно Strinda, которое подверглось нападению в Красном море, следовало в Суэцкий канал, передает агентство Associated Press, ссылаясь на частные разведывательные компании.

По информации агентства, данное судно перевозило нефть и химикаты.

12 декабря агентство Reuters со ссылкой на представителей министерства обороны США сообщило, что ракетный удар йеменских хуситов привел к возгоранию на коммерческом судне Strinda в Красном море.

Согласно сведениям источников, по этому судну был нанесен удар крылатой ракетой наземного базирования.

До этого йеменские хуситы захватили израильское грузовое судно в Красном море и отбуксировали его к побережью Йемена. В Армии обороны Израиля назвали захват «инцидентом глобального масштаба».

Ранее хуситы заявили об угрозах только имеющим отношение к Израилю судам.