Мрачный вывод о неравенстве в одной из самых богатых экономик мира сделал Центр социальной справедливости, это независимый аналитический центр, чья ранняя работа привела к реформе британской системы социального обеспечения и введению Universal Credit, ежемесячной государственной выплаты для людей с низкими доходами. Сейчас исследователи опубликовали свой новый доклад с пессимистичными выводами.

300-страничный отчет показывает, как экономический застой в Великобритании значительно усложнил борьбу с бедностью, а кризис стоимости жизни усугубил трудности, с которыми сталкиваются наименее обеспеченные слои общества.

«Мы обнаружили нацию, состоящую из двух половин», — заявила на презентации доклада заместитель директора по политике Центра социальной справедливости София Уорринджер.

Аналитический центр предупреждает, что Великобритания рискует «скатиться обратно в две нации викторианской эпохи, отмеченные расширяющейся пропастью между основным обществом и… бедствующим низшим классом».

Викторианская эпоха, охватывающая вторую половину XIX века, была временем крайнего социального неравенства. Рабочий класс столкнулся с жестокими условиями жизни, с ограниченным доступом к чистой воде, пище и канализации и с очень небольшими возможностями улучшить свою жизнь.

В докладе говорится, что нехватка денег является лишь одним из нескольких факторов неблагоприятного положения общества. В качестве других ключевых причин называются распады семей, наркотические зависимости, безработица, большие долги и неуспеваемость в школах и университетах.

Также жители британской деревни пожаловались на стаю радиоактивных кошек.

Ранее стало известно, почему украинские беженцы в Британии вынуждены возвращаться домой.