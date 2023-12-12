В Нью-Йорке частично обрушился жилой дом

Жилая многоэтажка частично обвалилась в районе Бронкс в американском Нью-Йорке. Об этом сообщает телеканал CBS News NY со ссылкой экстренные службы.
«Спасатели работают на месте частичного обрушения здания в Бронксе», — указывается в публикации.
Согласно информации телеканала, угол шестиэтажного сооружения частично упал, на месте инцидента работают аварийные службы.
Сообщений о пострадавших пока не поступало. Спасатели производят разбор завалов и ищут раненых.
Как отмечается в материале, обрушение случилось в семиэтажном жилом доме на Вест-Бернсайд-авеню и Фелан-плейс.
«Здание эвакуировано, его устойчивость пока остается под вопросом», — заключается в публикации.
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