Лыжник чуть не врезался в медведя, который перебегал трассу

В американском штате Калифорния на горнолыжный склон у озера Тахо выбежал медведь. В этом момент на склоне было много лыжников и сноубордистов, один из которых чуть не врезался в огромного хищника. Об этом сообщает 3 News.

Пользователь Tik Tok Тао Фэн (@tao7570) запечатлел, как большой медведь бежит по склону горы на тропе Риджеран на горнолыжном курорте Heavenly.

Фэн рассказал средствам массовой информации, что он катался на лыжах по трассе около 11 часов утра в воскресенье, 10 декабря, когда медведь выбежал из леса.

В итоге столкновения с медведем удалось избежать, и Фэн заявил, что почувствовал себя лучше, когда увидел, что медведь воссоединился со своей матерью на другой стороне тропы.

Около города Иркутска 11 декабря заметили гуляющего по улицам медвежонка жители Иркутской области. Хищник сидел возле будки с собакой и пытался съесть из миски замерзшую кашу, лающего пса он не боялся, на крики снимавших его на видео людей не реагировал и агрессии не проявлял.

7 декабря на Камчатке медведь-шатун атаковал и ранил охранника рыболовно-охотничьей базы в Усть-Камчатском районе.

Ранее на Курилах медведь украл из лагеря туристов тарелку супа.