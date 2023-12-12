Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Лыжник чуть не врезался в медведя, который перебегал трассу

На американском горнолыжном курорте у озера Тахо лыжник почти врезался в медведя

close
100%
Shutterstock

В американском штате Калифорния на горнолыжный склон у озера Тахо выбежал медведь. В этом момент на склоне было много лыжников и сноубордистов, один из которых чуть не врезался в огромного хищника. Об этом сообщает 3 News.

Пользователь Tik Tok Тао Фэн (@tao7570) запечатлел, как большой медведь бежит по склону горы на тропе Риджеран на горнолыжном курорте Heavenly.

Фэн рассказал средствам массовой информации, что он катался на лыжах по трассе около 11 часов утра в воскресенье, 10 декабря, когда медведь выбежал из леса.

В итоге столкновения с медведем удалось избежать, и Фэн заявил, что почувствовал себя лучше, когда увидел, что медведь воссоединился со своей матерью на другой стороне тропы.

Около города Иркутска 11 декабря заметили гуляющего по улицам медвежонка жители Иркутской области. Хищник сидел возле будки с собакой и пытался съесть из миски замерзшую кашу, лающего пса он не боялся, на крики снимавших его на видео людей не реагировал и агрессии не проявлял.

7 декабря на Камчатке медведь-шатун атаковал и ранил охранника рыболовно-охотничьей базы в Усть-Камчатском районе.

Ранее на Курилах медведь украл из лагеря туристов тарелку супа.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами