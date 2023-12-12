Врач объяснила, почему в России возник дефицит ряда вакцин

Врач-педиатр, заместитель главного врача клиники «Ниармедик» Регина Григорьева заявила в беседе с «Известиями», что в России с лета этого года наблюдается нехватка вакцин для национального календаря профилактических прививок.

По ее словам, во всех регионах страны отмечается дефицит тройной вакцины от кори, краснухи, паротита и от ветряной оспы. Как рассказала специалист, в июле 2022 года американская фармкомпания MSD, которая выпускает вакцины М-М-Р II от кори, краснухи и паротита, объявила о прекращении поставок этих препаратов, у которых имеется российский аналог, а также препарата «Варивакс» от ветрянки, хотя российский аналог этому лекарству отсутствует. Дефицит наблюдается в нынешнем году, поскольку по закону компания может реализовать планы по прекращению поставок препаратов только спустя год с момента уведомления Минздрава РФ и Росздравнадзора, пояснила она.

Эксперт обратила внимание, что «Вактривир» является российским препаратом от кори, краснухи и паротита. Его производит компания НПО «Микроген»,входящая в холдинг «Нацимбио» госкорпорации «Ростех». При этом, по мнению медика, отечественные аналоги не могут устранить возникший дефицит, особенно с учетом проведения «подчищающей иммунизации» и увеличения спроса на фоне роста числа случаев заражения.

«Что касается другой вакцины от ветрянки, «Варилрикс», то у фармпроизводителя RNC Pharma возникли логистические сложности с доставкой препарата», — сказала Григорьева.

Она указала, что объемы поставок этой вакцины в текущем году сократились примерно на 50%.

В ноябре первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов заявил, что временный дефицит вакцины от кори в государственных клиниках связан с перебоями в логистике. По его словам, решать проблему уже начали, скоро ситуация наладится.

Ранее врачи предупредили россиян о страшных последствиях кори и призвали принять меры.