Россиянам рассказали, нужно ли отключать роутер на время отпуска

Россиянам не нужно отключать роутер на время отпуска, так как отсутствие активированной домашней точки доступа может потенциально привлечь злоумышленников. Об этом «Газете.Ru» рассказал ведущий инженер CorpSoft24 Михаил Сергеев.

«У некоторых провайдеров есть услуга «отпуск», которая заключается в «заморозке» вашего интернета, и вы не платите за него пока в отпуске. Эта услуга теоретически может быть опасна», — отметил он.

По словам эксперта, сотрудник провайдера может теоретически передать эту информацию о клиенте третьим лицам.

«Так как в квартире долгое время никого не будет, то ее можно неспешно обокрасть. Также выключенный роутер может сигнализировать о том, что там никто не живет или уехал в отпуск, так что будьте осторожны», — предупредил Сергеев.

Специалист уточнил, что возгорание роутера на время отпуска крайне маловероятно. «Взламывать ваш роутер тоже никто не будет в ваше отсутствие, а если и захочет, то вы вероятно и не узнаете, даже если будете не в отпуске», — заключил он.

В августе в Ижевске часть квартиры сгорела после замыкания в Wi-Fi-роутере. В результате пожара у жильцов сгорели некоторые вещи и отделка квартиры на площади десять квадратных метров.

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