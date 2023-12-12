Большинство россиян предпочитают накрывать большой стол на Новый год

Большинство (50%) россиян ставят у себя дома искусственную елку. Это показал опрос исследовательской платформы «Кукушка», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Те, кто все-таки наряжает живую елку, чаще всего (45%) покупают ее на рынке. Каждый пятый из тех, кто под Новый год приносит домой живую ель, срубает ее в лесу. 18% выращивают новогодние деревья у себя на участке.

Почти поровну тех, кто украшает елку современными игрушками (41%), и тех, кто наряжает всем, что осталось от родственников — мам и бабушек (44%). 15% россиян любят мастерить игрушки вручную.

Половина (51%) россиян не заморачивается с дизайном елки и украшает ее каждый год одинаково. В среднем россияне тратят на украшение елки не более 1 тыс. рублей.

Как показал опрос, в новогоднюю ночь больше половины (62%) россиян накрывают большой стол. Заказывают еду на Новый год лишь 4% опрошенных. В топ-5 любимых новогодних блюд россиян вошли: оливье, запеченная курица/утка/гусь, мандарины, селедка под шубой, икра. Немного от икры отстал холодец, который вместе с нарезками из сыров и колбас вошел в топ-7.

Подавляющее большинство (90%) россиян готовят оливье самостоятельно. Покупать традиционный салат планирует лишь 10% опрошенных. Помимо оливье на новогодний стол часто ставят крабовый салат (25%), овощной салат (19%) и винегрет (15%).

На вопрос о тратах на новогодний стол без учета алкоголя 37% россиян ответили, что готовы потратить до 3 тыс. рублей, 23% готовы выделить от 3 до 5 тыс. рублей. Столько же — 23% респондентов — планируют потратить от 5 до 10 тыс. рублей. Более 10 тыс. рублей готовы потратить 17% опрошенных.

55% респондентов рассказали, что хотели бы встретить Новый год в путешествии. Но их фактические планы сильно отличаются, и в действительности в путешествие отправятся лишь 4% россиян. Почти половина (48%) опрошенных останется дома, 15% пойдут в гости, 7% встретят Новый год на главной площади своего города.

Россияне встретят праздник в кругу семьи (48%), с друзьями (11%), со своей второй половинкой (10%), а кто-то даже с коллегами (3%). 17% респондентов признались, что проведут новогоднюю ночь в одиночестве.

Из тех, кто хотел бы отметить Новый год в ресторане, каждый третий готов потратить не более 3 тыс. рублей. 26% готовы потратить на праздник в ресторане от 3 до 5 тыс. рублей. Каждый пятый готов потратить на ресторан от 5 до 10 тыс. рублей. 13% планируют оставить в новогоднюю ночь в ресторане от 10 до 30 тыс. рублей. Более 30 тыс. рублей готовы потратить лишь 8%.

Кроме этого, 75% россиян будут в новогоднюю ночь смотреть салют. Из них 10% будут его не просто смотреть, но и запускать самостоятельно.

Ранее россиян предупредили о подорожании новогодних елок.