Политолог назвал Арктику стратегически важным регионом России

Президент России Владимир Путин уделяет большое внимание развитию Арктики. Об этом по итогам совещания по развитию опорных населенных пунктов, которое провел глава государства, заявил политолог, член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов ЭИСИ Владимир Шаповалов.

По его словам, у президента системный и комплексный подход к развитию региона.

«Арктика имеет чрезвычайно серьезное значение как для развития России, так и в мировом контексте в целом. Прежде всего здесь нужно выделить два основных аспекта — это экономическое развитие и военно-стратегический фактор. Что касается экономического развития, прежде всего нужно отметить наличие колоссальных ресурсов, которыми обладает Арктическая зона», — сказал эксперт.

Он уточнил, что по прогнозам ученых, Арктика является одним из ключевых регионов мира по количеству значимых природных ресурсов. При этом ее ценность, по его мнению, состоит в том, что регион не является зоной массовой добычи, за исключением некоторых районов.

«Второй момент — это транзитное транспортное сообщение. Здесь нужно выделить Северный морской путь — ключевой проект России. Это самый короткий путь из северо-западных регионов России на Дальний Восток и одновременно он имеет огромный потенциал развития международной торговли», — добавил Шаповалов.

Политолог подчеркнул, что Россия развивает Арктику и ключевые города Арктической зоны.

«Именно им было посвящено совещание, и президент обозначил в качестве примера планы развития двадцати с лишним городов Дальнего Востока. По тому же принципу будет реализована программа стратегического развития северных арктических городов», — сказал эксперт.

По его словам, сейчас в Арктике уже осуществляются масштабные проекты создания инфраструктуры, портовой зоны и аэродромов. Также Шаповалов отметил идею создания Северного широтного хода — трансрегиональной железной дороги, которая свяжет опорные пункты севера друг с другом.

При этом он подчеркнул, что Арктика имеет огромное стратегическое значение, поскольку это сфера жизненных интересов России.

«Россия должна защищать свои ресурсы и рубежи, особенно в условиях того, что граница в Арктике проходит у России с недружественными государствами. Мы видим постоянные угрозы со стороны блока НАТО, увеличение количества военных учений в этой зоне, поэтому Россия стремится надежно защитить свои интересы в Арктике», — заключил политолог.

Ранее сообщалось, что Путин назвал освоение Арктики неоспоримым приоритетом. Он подчеркнул, что Арктическая зона РФ имеет особое стратегическое значение и назвал этот регион обладающим колоссальными экономическими возможностями.