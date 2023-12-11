Стало известно местонахождение «пропавшего» Навального*

Оппозиционный политик Алексей Навальный (включен в список террористов и экстремистов) не покидал пределы Владимирской области. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на источник.

По данным канала, Навальный «жив-здоров, чувствует себя хорошо».

До этого в соцсетях и СМИ появилась информация о пропаже оппозиционера из колонии строгого режима, в которой он отбывает срок. Как писал Telegram-канал «Осторожно, новости», адвокатам политика якобы заявили, что он в исправительном учреждении больше не числится, и отказались говорить, куда увезли мужчину.

4 августа Московский городской суд приговорил Алексея Навального к 19 годам колонии особого режима, он признан виновным в создании и организации экстремистского сообщества, участии в нем, а также в финансировании экстремистской деятельности, публичных призывах к ней и в вовлечении несовершеннолетних в опасные для их жизни действия. Кроме того, ему назначили штраф в 500 тыс. рублей и запретили пользоваться интернетом в течение 10 лет после освобождения.

В сентябре апелляционный суд признал приговор законным.

Ранее сообщалось, что адвокатам Навального продлили арест.