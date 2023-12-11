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Четвероклассница помогла полицейским найти угнанный автомобиль

Школьница из Свердловской области помогла полицейским найти угнанную машину

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Shutterstock

В Свердловской области ученица четвертого класса обратила внимание на странную машину, которая оказалась угнанной. Об этом рассказывает издание «Глобус».

12 ноября девочка выехала с родителями на машине из Серова. На расстоянии примерно 15 километров от города они увидели движущийся им навстречу автомобиль ВАЗ-2107 без регистрационных знаков. На обратном пути семья заметила, что та же машина стоит на обочине, а салоне никого нет.

Школьница проявила настойчивость и убедила отца обратиться в полицию и заявить о подозрительной находке. После этого на место прибыл наряд ДПС, и инспекторы установили, что в этот же день в полицию Серова поступила ориентировка — схожий автомобиль был заявлен в розыск по факту угона в Новой Ляле. Благодаря девочке местонахождение угнанной машины было установлено, а угонщика нашли чуть позднее.

Им оказался ранее неоднократно судимый житель поселка Лобва Новолялинского района, работающий в строительной компании. В его отношении вновь возбудили уголовное дело по факту неправомерного завладения транспортным средством без цели хищения, угнанный автомобиль вернулся к законному владельцу, а ученице младших классов, которая помогла правоохранителям найти его, вручили благодарственное письмо от начальника полиции города.

Ранее полицейские остановили машину для обычной проверки и задержали двух вооруженных угонщиков.

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