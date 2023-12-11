Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Эрдоган призвал турков экономно расходовать воду

Эрдоган: Турция не является богатой водой страной, гражданам следует экономить

close
100%
Imago/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о необходимости бережно относиться к водным запасам страны и призвал граждан экономить воду. Об этом сообщает РИА Новости.

«У Турции нет ни капли воды, которую можно было бы потратить впустую. Загрязнение наших водных ресурсов равносильно предательству. Мы должны помнить, что будущие поколения также имеют право на те водные ресурсы, которые достались нам», — сказал Эрдоган.

От также отметил, что, вопреки распространенному мнению, Турция не являемся богатой водой страной.

Строительство в Турции плотин на реках Тигр и Евфрат вызывает негативную реакцию в Ираке и Сирии, которые говорят об уменьшении объемов поступающей к ним воды.

16 августа жителей Стамбула предупредили о грядущем дефиците воды в городе: уровень наполненности местных водохранилищ опустился до самых низких показателей с 2014 года.

14 октября стало известно, что жители Газы в связи с нехваткой питьевой воды вынуждены пить солоноватую воду из сельскохозяйственных колодцев.

Ранее ученые зафиксировали усиление засух по всему миру.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами