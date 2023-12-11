Эрдоган призвал турков экономно расходовать воду

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о необходимости бережно относиться к водным запасам страны и призвал граждан экономить воду. Об этом сообщает РИА Новости.

«У Турции нет ни капли воды, которую можно было бы потратить впустую. Загрязнение наших водных ресурсов равносильно предательству. Мы должны помнить, что будущие поколения также имеют право на те водные ресурсы, которые достались нам», — сказал Эрдоган.

От также отметил, что, вопреки распространенному мнению, Турция не являемся богатой водой страной.

Строительство в Турции плотин на реках Тигр и Евфрат вызывает негативную реакцию в Ираке и Сирии, которые говорят об уменьшении объемов поступающей к ним воды.

16 августа жителей Стамбула предупредили о грядущем дефиците воды в городе: уровень наполненности местных водохранилищ опустился до самых низких показателей с 2014 года.

14 октября стало известно, что жители Газы в связи с нехваткой питьевой воды вынуждены пить солоноватую воду из сельскохозяйственных колодцев.

Ранее ученые зафиксировали усиление засух по всему миру.