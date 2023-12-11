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В Петербурге потушивших Вечный огонь подростков и их семьи могут депортировать из РФ

Семьи потушивших Вечный огонь подростков могут выдворить из России

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Depositphotos

В Петербурге после ситуации с тушением Вечного огня полиция проверила семью участников инцидента. Об этом сообщает 78.ru.

Правоохранителям удалось выяснить, что члены семей подростков являются выходцами из ближнего зарубежья.

«Установлено, что они проживают на территории РФ с нарушением миграционного законодательства», – сообщается в публикации.

На данный момент сотрудники МВД готовят необходимые материалы для суда. Они планируют ходатайствовать о том, чтобы семьи выдворили за пределы России.

Инцидент произошел на проспекте Ленина. Трое подростков играли в снежки около Вечного огня, после чего с помощью снега попытались потушить его. Затем участники разбежались в разные стороны, но правоохранителям удалось найти участников.

Ранее в Саратове школьники закидали снегом Вечный огонь и устроили фотосессию.

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