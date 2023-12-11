Экс-мэра Одессы обвинили в незаконном завладении аэропортом

Бывший мэр Одессы заочно арестован на Украине по делу о незаконным завладении местным аэропортом и прибылью от него. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины.

«[Суд] избрал меру пресечения одному из подозреваемых по делу о незаконном завладении имущественным комплексом стратегического объекта - КП «Международный аэропорт «Одесса» и 2,5 млрд грн ($68 миллионов. — Ред.) дохода от его деятельности, а именно бывшему мэру г. Одессы», — говорится в публикации.

В публикации прокуратуры имя подозреваемого не называется, однако известно, что 12 октября в розыск был объявлен экс-мэр Одессы Алексей Костусев. Его подозревали в злоупотреблении служебным положением и присвоении имущества.

Костусев занимал должность одесского мэра в период с 2010 по 2014 год. В случае, если его признают виновным, бывшему градоначальнику грозит до 12 лет лишения свободы.

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