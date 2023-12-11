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Охранник McDonald's попытался прогнать бездомного, вылив ведро воды на его вещи

В Лондоне охранник McDonald's напал на бездомного и вылил воду на его вещи

В Лондоне прохожий заснял нападение сотрудника McDonald's на бездомного, сидящего у ресторана. Об этом сообщает NY Post.

Мужчина сидел на тротуаре возле входа в один из лондонских филиалов McDonald's, когда к нему подошел сотрудник заведения и попросил его занять другое место. После этого он пнул одеяло бездомного, а затем облил тротуар мыльной водой.

«Парень начал мыть пол шваброй и пинать мои вещи в воду. Это было отвратительно. Мне пришлось уйти, мое постельное белье было насквозь промокшим, и я почти не спал в ту ночь», — рассказал пострадавший в интервью британской газете.

Свидетели назвали происходящее возмутительным, а автор видео отметил в соцсетях аккаунт McDonald's в Великобритании, чтобы адресовать им свое возмущение. Позднее представители компании извинились за инцидент, отметив, что были шокированы произошедшим. Они также пообещали найти бездомного и возместить нанесенный ему ущерб.

Ранее в США стоматолог оскорбила посетителя McDonald's и лишилась работы.

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