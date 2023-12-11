Политконсультант Корякин отметил большое внимании Путина к кораблестроительной отрасли

Церемония подъема военно-морских флагов на атомных подводных крейсерах «Император Александр III» и «Красноярск» имеет большой символизм. Об этом заявил политконсультант, член Общественного совета при Минприроды РФ, автор Telegram-канала «Смыслы и Стратегии» Станислав Корякин.

Он подчеркнул, что это событие было приучено к Дню Андреевского флага.

«Это не просто поднятие флага над атомными подводными лодками, а праздник поднятого флага, который был учрежден еще 300 лет назад», — отметил Корякин.

Также он выделил названия крейсеров. «Александр III — это весьма уважаемый российский император, который оставил большой след в истории страны. Красноярск это один из крупнейших регионов нашей страны — фактически ее центр: и географический, и промышленный», — сказал политконсультант.

Как объяснил эксперт, развитие и поддержка военно-морского флота России позволит стране обеспечить безопасность морских торговых путей, своего торгового флота и морской торговли. Что особенно важно в текущей геополитической ситуации.

При этом Корякин напомнил, что еще Советский Союз активно развивал подводный флот, тем самым обеспечивая паритет обороноспособности по отношению к западному блоку. По его словам, строительство подводных лодок являлось ассиметричным ответом авианосным соединениям вероятного противника.

«Спуск этих подводных лодок нельзя рассматривать в отрыве от активного развития гражданского судостроения и других судов, которые вводятся в эксплуатацию», — сказал он.

По его словам, гражданское судостроение активно развивается на Северо-Западе и на Дальнем Востоке России. При этом на юге страны тоже есть большие планы в этом направлении и уже заложены корабли.

«Это все, на мой взгляд, показатель большого внимания государства и президента к этой отрасли. Развитие крупнотоннажного флота во всем мире строится на развитии маломерного флота. Я надеюсь, что президент в перспективе обратит внимание на развитие маломерного флота как фундамента любви к морю и возрождения славы России, как морской державы», — заключил Корякин.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин принял участие в церемонии поднятия флага на атомных подводных крейсерах «Император Александр III» и «Красноярск» в Северодвинске. Он рассказал о планах по строительству новых кораблей.