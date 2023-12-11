Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Политконсультант Корякин отметил большое внимании Путина к кораблестроительной отрасли

Корякин: развитие флота России обеспечит безопасность морских торговых путей

Церемония подъема военно-морских флагов на атомных подводных крейсерах «Император Александр III» и «Красноярск» имеет большой символизм. Об этом заявил политконсультант, член Общественного совета при Минприроды РФ, автор Telegram-канала «Смыслы и Стратегии» Станислав Корякин.

Он подчеркнул, что это событие было приучено к Дню Андреевского флага.

«Это не просто поднятие флага над атомными подводными лодками, а праздник поднятого флага, который был учрежден еще 300 лет назад», — отметил Корякин.

Также он выделил названия крейсеров. «Александр III — это весьма уважаемый российский император, который оставил большой след в истории страны. Красноярск это один из крупнейших регионов нашей страны — фактически ее центр: и географический, и промышленный», — сказал политконсультант.

Как объяснил эксперт, развитие и поддержка военно-морского флота России позволит стране обеспечить безопасность морских торговых путей, своего торгового флота и морской торговли. Что особенно важно в текущей геополитической ситуации.

При этом Корякин напомнил, что еще Советский Союз активно развивал подводный флот, тем самым обеспечивая паритет обороноспособности по отношению к западному блоку. По его словам, строительство подводных лодок являлось ассиметричным ответом авианосным соединениям вероятного противника.

«Спуск этих подводных лодок нельзя рассматривать в отрыве от активного развития гражданского судостроения и других судов, которые вводятся в эксплуатацию», — сказал он.

По его словам, гражданское судостроение активно развивается на Северо-Западе и на Дальнем Востоке России. При этом на юге страны тоже есть большие планы в этом направлении и уже заложены корабли.

«Это все, на мой взгляд, показатель большого внимания государства и президента к этой отрасли. Развитие крупнотоннажного флота во всем мире строится на развитии маломерного флота. Я надеюсь, что президент в перспективе обратит внимание на развитие маломерного флота как фундамента любви к морю и возрождения славы России, как морской державы», — заключил Корякин.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин принял участие в церемонии поднятия флага на атомных подводных крейсерах «Император Александр III» и «Красноярск» в Северодвинске. Он рассказал о планах по строительству новых кораблей.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами