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Ученый год пробыл под арестом из-за ошибки нейросети

Замоскворецкий суд освободил ученого, арестованного на год из-за ошибки нейросети

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БАШГУ

Замоскворецкий суд освободил ученого, арестованного почти на год из-за ошибки нейросети. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

16 февраля 2023 года Александр Цветков возвращался из научной экспедиции. Мужчину задержали в аэропорту Домодедово и предъявили обвинение в совершении серии жестоких убийств в августе 2002 года в Подмосковье. Причиной стало совпадение его лица на 55% с составленным в 2003 году фотороботом потенциального преступника. Коллеги подозреваемого заявляют, что в момент совершения преступления научный сотрудник был в экспедиции в Костромской и Вологодской областях.

До этого сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов подозревают в причастности к убийствам имеющего четыре судимости Андрея Алешина. Мужчина утверждает, что в августе 2002 года он вместе с Цветковым убил мужчину и двух женщин.

Ранее Getty Images обвинила создателей нейросети Stable Diffusion в воровстве 12 млн изображений.

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