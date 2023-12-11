Ученый год пробыл под арестом из-за ошибки нейросети

Замоскворецкий суд освободил ученого, арестованного почти на год из-за ошибки нейросети. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

16 февраля 2023 года Александр Цветков возвращался из научной экспедиции. Мужчину задержали в аэропорту Домодедово и предъявили обвинение в совершении серии жестоких убийств в августе 2002 года в Подмосковье. Причиной стало совпадение его лица на 55% с составленным в 2003 году фотороботом потенциального преступника. Коллеги подозреваемого заявляют, что в момент совершения преступления научный сотрудник был в экспедиции в Костромской и Вологодской областях.

До этого сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов подозревают в причастности к убийствам имеющего четыре судимости Андрея Алешина. Мужчина утверждает, что в августе 2002 года он вместе с Цветковым убил мужчину и двух женщин.

Ранее Getty Images обвинила создателей нейросети Stable Diffusion в воровстве 12 млн изображений.