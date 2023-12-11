В Екатеринбурге машина протаранила трамвай с десятками пассажиров

В центре Екатеринбурга произошла авария с участием трамвая и внедорожника. Об этом сообщает Е1.

Машина марки SsangYong врезалась в трамвай, не предоставив ему преимущество на дороге.

Во время инцидента в салоне находились 60 пассажиров, никто из них не пострадал. Помощь медиков понадобилась только женщине, которая находилась в автомобиле. Ее направили в больницу с многочисленными травмами. О тяжести ее состояния не сообщается.

Известно, что за рулем машины находился опытный водитель, у которого было около 50 штрафов за нарушение правил дорожного движения.

Ранее в Екатеринбурге беременная женщина попала в больницу после конфликта в трамвае.