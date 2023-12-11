Конфликт на Украине перестал быть одним из самых популярных запросов в поисковике от Google в 2023 году. Соответствующую статистику опубликовал сервис Google Trends.

По итогам года, на первом месте в топ-10 оказался палестино-израильский конфликт в секторе Газа, второе заняла катастрофа с подводной лодкой «Титан», а третье — землетрясение в Турции. Далее следуют череда ураганов, стрельба в Льюистоне и Нэшвилле, индийская миссия по высадке на Луну и война в Судане.

В 2022 году украинский конфликт возглавлял рейтинг поисковых запросов.

В западных СМИ все чаще появляются публикации о том, что мир теряет интерес к проблемам Украины. Как заявил в интервью Judging Freedom бывший офицер морской пехоты США Мэтью Хо, западные страны уже постепенно перестают интересоваться конфликтом, что может вылиться в отказ передавать новые пакеты финансовой помощи, а это неизбежно приведет к краху Киева.

Ранее сообщалось, что на Западе все чаще думают о необходимости замены украинского президента Зеленского.