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В Симферополе задержали подозреваемого в подрыве авто чиновника

МВД: в Симферополе задержан подозреваемый в подрыве авто запорожского чиновника

В Симферополе задержали подозреваемого в подрыве автомобиля члена администрации Запорожской области. Об этом сообщило МВД.

В ходе обысков у задержанного были изъяты взрыватели и взрывчатое вещество иностранного производства.

«Предварительно установлено, что фигурант изготовил самодельную бомбу и прикрепил ее к автомобилю сотрудника администрации Запорожской области. В ночное время он произвел дистанционно управляемый подрыв», — сообщили в ведомстве.

Внутри автомобиля находились три человека. Они получили ожоги и были госпитализированы.

Одновременно в МВД сообщили о задержании в Севастополе подозреваемого в подрыве автомобиля военнослужащего, произведенном в Джанкое 23 сентября. При подрыве автомобиля 23 сентября никто не пострадал.

При задержании у подозреваемого был обнаружен пистолет-пулемет, револьвер и патроны к ним, а также скотч, перчатки и взрыватели. Он является гражданином одной из бывших республик СССР.

До этого в Луганске был взорван автомобиль депутата Народного совета ЛНР Олега Попова.

Ранее Киев обвинили в применении химоружия против глав новых регионов РФ.

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