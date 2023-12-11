Врач объяснил, на что может указывать хруст в суставах

Хруст в суставах может указывать на гипотонию — понижение артериального давления. Об этом в интервью Общественной службе новостей сообщил профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ, врач-кардиолог Юрий Конев. Также, по его словам, симптомами являются слабость, головокружение и ортостатическая неустойчивость.

«У молодых гипотоников, как правило, наблюдается хруст в суставах при сгибании конечностей. Это называется хондродисплазией соединительной ткани», — рассказал врач.

Он добавил, что четко выработанных методов лечения гипотонии нет, а способы ее профилактики носят общий характер. К данной патологии, по его словам, можно отнести любое падение давления ниже 100 мм рт. ст. по систолическому («верхнему») показателю и ниже 60 мм рт. ст. по диастолическому («нижнему»).

Эксперт портала телемедицинских консультаций Arimed Екатерина Курбатова до этого перечислила способы, которые помогут быстро поднять давление. Прежде всего она посоветовала съесть что-то соленое, выпить стакан воды или чашку кофе. Кроме того, по ее словам, можно надеть компрессионные чулки или принять холодный душ.

Ранее эндокринолог посоветовала людям, у которых низкое артериальное давление, отказаться от продуктов, которые вызывают мочегонный эффект.