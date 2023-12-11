Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Врач объяснил, на что может указывать хруст в суставах

Кардиолог Конев: хруст в суставах может указывать на гипотонию

close
100%
Depositphotos

Хруст в суставах может указывать на гипотонию — понижение артериального давления. Об этом в интервью Общественной службе новостей сообщил профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ, врач-кардиолог Юрий Конев. Также, по его словам, симптомами являются слабость, головокружение и ортостатическая неустойчивость.

«У молодых гипотоников, как правило, наблюдается хруст в суставах при сгибании конечностей. Это называется хондродисплазией соединительной ткани», — рассказал врач.

Он добавил, что четко выработанных методов лечения гипотонии нет, а способы ее профилактики носят общий характер. К данной патологии, по его словам, можно отнести любое падение давления ниже 100 мм рт. ст. по систолическому («верхнему») показателю и ниже 60 мм рт. ст. по диастолическому («нижнему»).

Эксперт портала телемедицинских консультаций Arimed Екатерина Курбатова до этого перечислила способы, которые помогут быстро поднять давление. Прежде всего она посоветовала съесть что-то соленое, выпить стакан воды или чашку кофе. Кроме того, по ее словам, можно надеть компрессионные чулки или принять холодный душ.

Ранее эндокринолог посоветовала людям, у которых низкое артериальное давление, отказаться от продуктов, которые вызывают мочегонный эффект.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами