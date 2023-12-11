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Пьяный россиянин избил подругу, отобрал у нее драгоценности и уснул в туалете

В Прикамье мужчина избил и ограбил женщину, а потом уснул у нее в туалете

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Depositphotos

В городе Чайковском Пермского края мужчина жестоко избил знакомую и ограбил ее, а потом уснул в туалете. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на решение краевого суда.

Местная жительница привела к себе домой двух приятелей, чтобы отпраздновать с ними Новый 2023-й год. Один из гостей во время застолья уснул, а другой разделся и стал избивать хозяйку квартиры. Он таскал ее за волосы, бил о батарею и наносил удары по всему телу, требуя отдать ему золотые украшения. Но когда злоумышленник получил желаемое, он не прекратил избиение, а затем отобрал у жертвы банковские карты и ушел в туалет.

Женщина покинула свою квартиру и пришла к матери, которая затем вызвала полицейских.

«Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, обнаружили подозреваемого спящим в туалете. Потерпевшая, осмотрев свою квартиру, обнаружила под диваном свои золотые изделия. Как они там оказались, подозреваемый объяснить не смог из-за опьянения. Потерпевшая претензий к нему по поводу золотых изделий не имела», — сказано в судебных документах.

На суде агрессора лишили свободы на три года, но тот подал апелляцию, в которой напомнил, что так и не вынес драгоценности из дома, после чего ему смягчили приговор. В итоге в колонию он отравился только на два года.

Ранее россиянка пустила незнакомца погреться и осталась без украшений.

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