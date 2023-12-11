«Глаз не вытек — штраф 5 тысяч рублей»: мужчина избил жену на глазах у сына в стенах школы

Полиция отказалась возбуждать уголовное дело после нападения мужа на жену в стенах школы, где учится их сын. Об этом сообщает «Подъем».

Супруги, имеющие двух общих детей, разъехались и занялись разделом имущества. При этом женщина осталась в Иркутске с дочерью и сыном, которого позже ее бывший муж силой увез в Калининград.

«Я приехала в Калининград на суд, рассматривали обеспечительные меры по передаче ребенка мне до решения суда. Когда суд обратился к нему: «На каком основании вы не даете матери видеть ребенка, она не ограничена в правах?» — он сказал: «Все вопросы к моему адвокату», — и вышел из зала суда. Судья просто открыла рот – и все, суд перенесли», — рассказала россиянка.

Она твердо решила добиться встречи с сыном, которого не видела уже три месяца, и приехала к нему в школу, но отец не дал ребенку возможность провести время с матерью.

«Ребенок кричал, что хочет побыть с мамой. Когда он это услышал, накинулся на меня с кулаками по голове. Его оттаскивал охранник. Потом ребенок сказал, что никуда с ним не поедет, за что я получила удар в грудь. В какой-то момент он ребенка толкнул, и сыну стало плохо, а у него порок сердца», — беспокоится родительница.

На место вызвали скорую помощь, но отец покинул место происшествия с сыном до приезда врачей и правоохранителей, которые, однако, как и их коллеги из Иркутска, возбуждать дело по факту произошедшего не стали. За последние полгода аналогичный инцидент произошел и в сибирском городе, но полиция и органы опеки считают, что взрослые должны решить личные проблемы самостоятельно.

«Полиция в Калининграде мне сказала: «У вас кости черепа целые и глаз не вытек. Это статья о побоях – штраф пять тысяч рублей». А в Иркутске, когда он в мае меня ударил, мне отказали в возбуждении дела. Когда я попросила разрешения ознакомиться с материалами, мне ответили, что потеряли. В прокуратуре на это мне сказали: «Продержитесь, пожалуйста, еще третий раз, и мы его обязательно закроем», — говорит женщина.

Ранее в Подмосковье ребенок ударил отца ножом, защищая мать.