Количество пациентов с COVID-19 в Петербурге выросло в полтора раза

Число выявленных в Санкт-Петербурге случаев COVID-19 за неделю выросло на 47%. Об этом сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора городского управления Роспотребнадзора Ирина Катаева на пресс-конференции, передает ТАСС.

«10% приходится на деток и 90% приходится на взрослое население», — уточнила Катаева.

Отмечается, что 5% выявленных случаев заражения были бессимптомными, а в 84% течение болезни проходило схоже с ОРВИ.

Кроме COVID-19, в городе растет заболеваемость гриппом.

До этого вирусолог Анатолий Альтштейн сообщил, что у 20% заразившихся коронавирусом наблюдается затяжная форма заболевания.

По его словам, у 20-30% пациентов болезнь не проходит сразу, а довольно долго тянется.

«Симптомы — утомляемость, кашель, различные неврологические нарушения», — отметил Альтштейн.

Специалист отметил, что тяжелые случаи лонг-ковида были лишь у 2% заболевших. Он обратил внимание, что похожее наблюдается и после обычных респираторных заболеваний.

Ранее у композитора Александры Пахмутовой обнаружили коронавирус.