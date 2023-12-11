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Минпромторг объяснил изменения на рынке лекарств

Минпромторг: иностранные лекарства продолжают поступать в РФ, изменения точечные

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Shutterstock

Иностранные лекарства продолжают поступать в Россию, а существующие изменения незначительны и чаще всего связаны с трудностями самих производителей. Об этом заявил директор департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга Дмитрий Галкин, сообщает «Интерфакс».

«К счастью, препараты иностранного производства в абсолютном большинстве своем продолжают поставляться на территорию нашей страны. Все компании-производители продолжают работу», — сказал Галкин, выступая в Совете Федерации на совещании об импортозамещении в фармацевтике.

«Точечные ротации» в ассортименте лекарств на российском рынке он связал «либо с экономикой, либо с какими-то сложностями у непосредственного производителя».

Галкин напомнил сенаторам, что фармацевтическая промышленность отделена от политики по всему миру, но в России, тем не менее, учитывают риски и разрабатывают подходы для готовности к любым непредвиденным обстоятельствам.

8 декабря Росздравнадзор сообщил о росте цен на жизненно важные лекарства.

6 декабря стало известно о дефиците американского препарата против артрита в аптеках РФ.

30 октября Минпромторг не поддержал идею импорта лекарств из Индии.

Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев рассказал о недостатках параллельного импорта.

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