Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Таиланде арестовали мужчину, пытавшегося вывезти мелких животных в своем нижнем белье

Mothership: турист в Таиланде хотел вывезти в своих трусах мелких животных и был арестован

close
100%
DNP1362/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Таиланде арестовали мужчину, который пытался в своих трусах вывезти из страны двух мелкокогтистых выдр и луговую собачу, пишет Mothership.

Сообщается, что задержанным оказался 22-летний тайванец. Мужчина должен был вылететь из Бангкока в Тайбэй, но при личном досмотре пограничники нашли в его нижнем белье трех мелких животных. По словам специалистов, состояние зверей было плохим, поэтому их сразу передали в руки ветеринарам.

Мужчине предъявили обвинения в нарушении закона о таможне Таиланда и закона об охране и защиты дикой природы. Если суд признает виновным, то ему грозит до 20 лет тюремного заключения.

Сам арестованный не объяснил, с какой целью пытался вывезти животных из страны и почему выбрал именно такой способ. В полиции добавили, что расследование дела продолжается.

Ранее в США таможенники изъяли у пассажирки фекалии жирафа, из которых она хотела сделать бусы.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами