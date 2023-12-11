В Таиланде арестовали мужчину, пытавшегося вывезти мелких животных в своем нижнем белье

В Таиланде арестовали мужчину, который пытался в своих трусах вывезти из страны двух мелкокогтистых выдр и луговую собачу, пишет Mothership.

Сообщается, что задержанным оказался 22-летний тайванец. Мужчина должен был вылететь из Бангкока в Тайбэй, но при личном досмотре пограничники нашли в его нижнем белье трех мелких животных. По словам специалистов, состояние зверей было плохим, поэтому их сразу передали в руки ветеринарам.

Мужчине предъявили обвинения в нарушении закона о таможне Таиланда и закона об охране и защиты дикой природы. Если суд признает виновным, то ему грозит до 20 лет тюремного заключения.

Сам арестованный не объяснил, с какой целью пытался вывезти животных из страны и почему выбрал именно такой способ. В полиции добавили, что расследование дела продолжается.

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