Ребенок поскользнулся на школьной лестнице и сломал позвоночник

В Самаре ребенок поскользнулся на обледеневшей школьной лестнице, упал и сломал позвоночник. Об этом сообщает СУ СК России по региону и мать мальчика во «ВКонтакте».

По информации ведомства, инцидент, предварительно, произошел 2 декабря во дворе школы в Октябрьском районе. Школьник получил травму позвоночника, когда поскользнулся и упал на обледеневших ступеньках лестницы.

Мать мальчика рассказала, что у ребенка диагностировали перелом позвоночника. Теперь школьнику предстоит полгода реабилитации. Женщина выразила надежду, что после произошедшего гранитные ступеньки во дворе образовательного учреждения будут чистить и обрабатывать специальными средствами.

«По данному факту следственным отделом по Октябрьскому району города Самары организована доследственная проверка», — рассказали в СУ СК России по региону.

Ранее в Петербурге женщина сломала позвоночник, поскользнувшись на гололедице.