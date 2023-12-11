Россиянка рассказала, как засудила мужа за домашнее насилие

Жительница Москвы Светлана Грачева спустя четыре года судов смогла добиться обвинительного приговора для мужа, который поднимал на нее руку. Об этом женщина рассказала в интервью изданию «Страсти».

Женщина разошлась с бывшим супругом в сентябре 2019 года, когда он в результате конфликта выкрутил ей указательные пальцы на обеих руках и пытался сломать руки. Врачи диагностировали пострадавшей гематомы, разрывы связок, сухожилия и разрывы в лучезапястном кистевом суставе.

Грачева почти два года пыталась добиться возбуждения уголовного дела, и в итоге женщине удалось не только довести дело до суда, но и доказать совершенные экс-супругом противоправные действия.

«Мне было очень тяжело, ведь я билась годами, а это морально выматывает, плюс еще травмы, которые тебе нанесли, тоже беспокоят. Я 2 года жила на обезболивающих. Врагу не пожелаешь пережить все то, что пережила я», — рассказала Грачева.

Процесс длился более четырех лет.

«Первая инстанция назначила наказание 6 месяцев ограничения свободы, а апелляционная снизила до 4 месяцев, но он избежал наказания, так как сроки давности прошли. Меня радует то, что он признан виновным в совершении преступления и это навсегда с ним теперь. Ему жить с этим», — отметила потерпевшая.

Теперь Грачева намерена добиться компенсации от государства за сильно затянутые сроки рассмотрения дела.

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