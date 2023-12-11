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Россиянка рассказала, как засудила мужа за домашнее насилие

Россиянка Грачева сообщила, что ее мужа признали виновным в домашнем насилии

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Depositphotos

Жительница Москвы Светлана Грачева спустя четыре года судов смогла добиться обвинительного приговора для мужа, который поднимал на нее руку. Об этом женщина рассказала в интервью изданию «Страсти».

Женщина разошлась с бывшим супругом в сентябре 2019 года, когда он в результате конфликта выкрутил ей указательные пальцы на обеих руках и пытался сломать руки. Врачи диагностировали пострадавшей гематомы, разрывы связок, сухожилия и разрывы в лучезапястном кистевом суставе.

Грачева почти два года пыталась добиться возбуждения уголовного дела, и в итоге женщине удалось не только довести дело до суда, но и доказать совершенные экс-супругом противоправные действия.

«Мне было очень тяжело, ведь я билась годами, а это морально выматывает, плюс еще травмы, которые тебе нанесли, тоже беспокоят. Я 2 года жила на обезболивающих. Врагу не пожелаешь пережить все то, что пережила я», — рассказала Грачева.

Процесс длился более четырех лет.

«Первая инстанция назначила наказание 6 месяцев ограничения свободы, а апелляционная снизила до 4 месяцев, но он избежал наказания, так как сроки давности прошли. Меня радует то, что он признан виновным в совершении преступления и это навсегда с ним теперь. Ему жить с этим», — отметила потерпевшая.

Теперь Грачева намерена добиться компенсации от государства за сильно затянутые сроки рассмотрения дела.

Ранее в Госдуме оценили необходимость принятия закона о домашнем насилии.

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