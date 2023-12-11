В Италии открылась «пиццерия ужасов»

В итальянском Неаполе открыли фестиваль, тематика которого обозначена как «пиццерия ужасов»: на нем представлены пиццы с экзотическими начинками. Подробнее о редких блюдах на своем сайте рассказали представители итальянской ассоциации сельхозпроизводителей Coldiretti.

Отмечается, что посетители могут найти среди образцов пиццу из Гонконга, начинка которой — мясо змеи. В других пиццах, из Вьетнама, Таиланда и прочих частей Юго-Восточной Азии встречаются сверчки и другие насекомые. В некоторых блюдах можно даже найти мясо кенгуру и зебры.

Среди менее экзотических экземпляров, которые, тем не менее, могут шокировать любителей классической итальянской пиццы, можно найти американские варианты — с макаронами и сыром, или шведские — в них кладут все, от индейки и меда до фрикаделек и капусты.

По данным опроса ассоциации аграриев, всего 6% итальянцев, попробовавших пиццу за границей, остались довольны ее вкусом.

В начале года сообщалось, что стоимость пиццы «Маргарита» выросла на 30% из-за высокой инфляции в Италии.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, как правильно приготовить дома замороженную пиццу.