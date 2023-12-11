Аналитик раскрыл главную причину падения оптовых цен на бензин

Резкое падение цен на оптовый бензин связано с сезонным фактором, с марта будущего года его стоимость вновь вырастет, считает руководитель аналитического центра «Независимый топливный союз» Григорий Баженов. Для декабря сегодняшняя ситуация с колебаниями цен неудивительна – в это время, как правило, наблюдается нижний потолок цен на бензин, отметил он в беседе с телеканалом «360».

«Если мы и регистрируем снижение цен, то в районе нескольких десятков копеек максимум. То есть речь идет о 10-15 копейках, не более того», — пояснил эксперт.

Спрос в декабре традиционно снижается, а предложение остается прежним, что и вызывает снижение цен, добавил аналитик. При этом иногда, по его словам, предложение может даже расти на фоне низкого спроса, что связано со стремлением освободить мощности перед выходом на праздники.

«Это абсолютная норма, ничего такого здесь нет», — подчеркнул Баженов.

Повышение цен стоит ждать в марте, дальнейший уровень цен будет зависеть от ситуации, добавил эксперт.

«Если она будет типичной, то цены в течение 2024 года вырастут в пределах инфляции, пояснил он. — Если атипичной, как в 2023 году, то есть будет более резкий рост цен, более значимый, и при этом не будут долго опускаться цены, значит, превысит инфляцию. Но это менее вероятно».

Напомним, оптовые цены на бензин в России за последний месяц упали на 14-15%, вернувшись к уровню начала года. Среди причин этой ситуации специалисты называют, помимо сезонного снижения спроса, высокие объемы производства и последствия осеннего топливного эмбарго.

В Минэнерго ранее заявили, что рост цен на топливо до конца 2023 года не превысит инфляцию.