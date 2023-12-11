Убийца Галины Старовойтовой попросил об УДО

Виталий Акишин, которого в 2005 году приговорили к 23,5 годам лишения свободы за убийство депутата Государственной думы Галины Старовойтовой, просит об условно-досрочном освобождении (УДО). Об этом сообщает РБК.

С истечением установленного законодательством России срока мужчине заменили неотбытую часть наказания на принудительные работы, рассказали в пресс-службе судов Петербурга. По словам Акишина, замечаний от работодателя в отношении него нет, но есть хорошие характеристики и благодарности.

Галину Старовойтову убили в подъезде ее дома в Санкт-Петербурге 20 ноября 1998 года. Она занималась общественной и правозащитной деятельностью, выступала против ввода войск в Чечню, боролась с коррупцией в северной столице.

Депутат Госдумы Виталий Милонов рассказывал «Газете.Ru», что Старовойтова сильно отличалась от других либеральных политиков первой волны и была настоящим ученым. Парламентарий в 1997-1998 годах был ее общественным помощником.

Ранее сообщалось, что Совфед одобрил возможность УДО для россиянок с четырехлетними детьми.