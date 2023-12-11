Курский подросток сбежал из дома в Польшу ради визы

В Курске подросток убежал из дома, перелез через пограничный забор между Россией и Польшей и попросил у иностранных таможенников оформить визу. Об этом сообщает Telegram-канал Amber Mash.

По информации Telegram-канала, 15-летний школьник собрал вещи в рюкзак и поехал в Багратионовск, чтобы пересечь границу и оказаться на территории Польши. Сбежавшему из дома подростку удалось осуществить свой план.

Оказавшись в иностранном государстве, школьник подошел к сотрудникам польской таможни и попросил их оформить для него визу. Сообщается, что работники службы удивились, увидев документы подростка, и отправили юношу обратно в Россию.

На данный момент несовершеннолетний находится в центре временного размещения. Туда должны приехать его родители.

Ранее школьница из Ставрополья сбежала в Калмыкию к жениху.