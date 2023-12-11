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На Украине опубликовали кадры с места гибели Ильи Кивы

«Страна.ua»: в сети появились предполагаемые кадры с места гибели Ильи Кивы

В украинских Telegram-каналах появились предполагаемые кадры с места гибели бывшего депутата Народной рады Украины и члена руководства «Правого сектора» (организация запрещена в России) Ильи Кивы. Их приводит издание «Страна.ua».

В распространенном видео демонстрируется возможный пункт наблюдения киллера за Кивой, который часто записывал ролики в этой местности.

До этого ГУР МО Украины подтвердило убийство Кивы.

Илья Кива — бывший украинский политик, получивший известность после событий на майдане в 2014 году. В 2017 году Кива призывал власти Украины начать полномасштабное наступление в Донецкой и Луганской областях.

Позднее он стал Народным депутатом Верховной рады Украины IX созыва от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» и вошел в состав комитета комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности. В конце января 2022 года Кива покинул Украину и перебрался сначала в Испанию, а затем в Москву. После начала военной операции 24 февраля он поддержал действия российских властей, призвав «освободить Украину от западной оккупации».

Ранее тело Кивы нашли без признаков жизни в Подмосковье.

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