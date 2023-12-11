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Москвичей предупредили о метели и порывистом ветре

Синоптик Позднякова: метель и порывистый ветер ожидаются в Москве

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Авилов Александр/РИА «Новости»

Метель с порывами ветра до 12-14 метров в секунду ожидается в Москве во вторник, 12 декабря. Об этом «Москве 24» рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По ее словам, в целом на неделе с 11 по 17 декабря в городе будет идти снег различной интенсивности.

«В ночь на вторник в Москве прогнозируется -7…-9°C, днем ожидается -5…-7°C градусов. В течение суток порывы ветра могут достигать 12–14 метров в секунду, то есть будет наблюдаться слабая, но все-таки метель», — уточнила синоптик.

В ночь на среду, 13 декабря ожидается температура воздуха -8…-10°C, днем в этот день — -7…-9°C. В четверг ночная температура будет достигать -6...-11°C, дневная — -4…-9°C.

«И в пятницу, и в субботу преобладающая температура в ночные и дневные часы будет одинаковая – -5…-10°C градусов. Температура воздуха пока еще остается ниже климатической нормы, но уже не на 10 градусов, как было 9 декабря, а где-то на 2–3», — заключила Позднякова.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов до этого говорил, что в среднюю полосу страны пришли умеренные, но длительные снегопады, которые вызвал атлантический циклон. Он будет влиять на погоду в Москве всю первую половину этой недели.

Ранее в Москве ожидается самый мощный за историю наблюдений снегопад.

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