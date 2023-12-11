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Эксперты оценили идею ввести штрафы за превышение временных ограничений скорости

Член общественного совета МВД Шкуматов: штрафы по временным знакам причинят вред

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Артем Сизов/«Газета.Ru»

В России не нужно вводить штрафы по соблюдение предписаний «динамических информационных табло» на дорогах, считает член общественного совета ГУ МВД Петр Шкуматов. Введение наказаний за превышение временных ограничений скорости приведет к тяжелым последствиям, в том числе – социальной напряженности, заявил он в беседе с НСН.

С инициативой штрафовать водителей за нарушения предписаний табло выступил Минтранс. Такие ограничение на табло пишут обычно при ухудшении погоды, однако наказаний за несоблюдение рекомендаций не предусмотрено, так как ГИБДД ориентируется на постоянные знаки. Изменение такого подхода приведет к тому, что все водители будут получать штрафы в случаях, когда они не нужны, считает Шкуматов.

В качестве примера эксперт привел ситуацию, когда на табло разместили ограничение скорости из-за погоды, однако затем забыли сменить. В этом случае даже при хорошей погоде и чистой дороге штрафы грозят всему автомобильному потоку, отметил он.

«Эти знаки встречаются в основном на трассах, на автомагистралях, за ними никто не следит. На табло динамической информации может висеть цифра «60» круглый год или «40», — считает Шкуматов. — Просто какой-то человек, уходя с работы, забыл что-то поменять…Все водители в таком случае получат штрафы».

По мнению специалиста, такие меры грозят «непредсказуемым социальным эффектом» и могут привести к тяжелым последствиям.

Также Минтранс на минувшей неделе призвал вернуть в России штрафы за превышение средней скорости на участках дорог, расположенных между камерами наблюдения.

Эксперты ранее рассказали россиянам, как избежать ошибочных штрафов за превышение скорости.

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