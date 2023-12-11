Россиянам назвали отнимающие энергию продукты

Врач-диетолог Татьяна Жаровская сообщила, что регулярное употребление фастфуда и алкогольных напитков приводит к упадку сил. Об этом она рассказала радио Sputnik.

«Чипсы, сухарики или любимое многими сочетание булочки и жареной котлеты будут забирать энергию, потому что организм на их переваривание тратит слишком много ресурсов», — сказала она, отметив что они обладают низкой пищевой ценностью.

Она подчеркнула, что речь идет о продуктах, которые содержат насыщенные гидрогенизированные жиры, трансжиры. Также не слишком эффективны продукты из муки высшего сорта или с высоким содержанием сахара, после которых через полчаса все равно захочется перекусить.

Такие продукты, как алкоголь, отнимают энергию за счет негативного влияния на печень, отметила эксперт.

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