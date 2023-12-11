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Россиянам назвали отнимающие энергию продукты

Диетолог Жаровская: употребление фастфуда провоцирует упадок сил

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Врач-диетолог Татьяна Жаровская сообщила, что регулярное употребление фастфуда и алкогольных напитков приводит к упадку сил. Об этом она рассказала радио Sputnik.

«Чипсы, сухарики или любимое многими сочетание булочки и жареной котлеты будут забирать энергию, потому что организм на их переваривание тратит слишком много ресурсов», — сказала она, отметив что они обладают низкой пищевой ценностью.

Она подчеркнула, что речь идет о продуктах, которые содержат насыщенные гидрогенизированные жиры, трансжиры. Также не слишком эффективны продукты из муки высшего сорта или с высоким содержанием сахара, после которых через полчаса все равно захочется перекусить.

Такие продукты, как алкоголь, отнимают энергию за счет негативного влияния на печень, отметила эксперт.

Ранее врач объяснила, почему ужин должен быть легким.

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