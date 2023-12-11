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Московские социальные дома начали работать по новым стандартам

Собянин: Москва внедрила новый стандарт помощи людям с ментальными особенностями

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sobyanin.ru

Московские социальные дома начали работать по новым стандартам — на смену закрытым психоневрологическим интернатам пришли учреждения, где проживающие получают максимум возможностей для интересной жизни. Об этом в своем личном блоге рассказал мэр города Сергей Собянин.

Градоначальник отметил, что система психоневрологических интернатов (ПНИ) сложилась много десятилетий назад. С тех пор она практически не менялась. Учреждения изначально создавались закрытого типа. Они придерживались главной задачи — обеспечить одиноких людей с ментальными особенностями жильем, питанием и элементарным уходом.

«В ПНИ все люди получали более или менее одинаковый набор услуг. В результате многие из них не только не приобретали новые бытовые навыки, но и утрачивали их», — констатировал мэр.

По словам Собянина, таким людям обязательно нужна реабилитация и интеграция в общество. Именно поэтому сложившуюся систему необходимо было реформировать.

«На смену закрытым учреждениям с жесткой опекой и дисциплиной пришли открытые и дружелюбные социальные дома, в которых люди с ментальными особенностями получат максимум возможностей для интересной и содержательной жизни, включая общение с внешним миром, посильные занятия творчеством и спортом и многое другое», — сообщил Собянин.

Он подчеркнул, что на данный момент в столице реализовано уже несколько идей из нового стандарта. Так, специалисты анализируют и учитывают индивидуальные особенности и потребности каждого человека. На смену массовой опеки и тотального контроля пришли вовлечение и социальная адаптация.

Также обновление произошло в материально-технической базе учреждений. Сотрудники социальных домов прошли соответствующее обучение, научились пользоваться новыми сервисами и анализировать свою работу. Кроме того, налажено взаимодействие с благотворительными организациями и волонтерами.

«Специалисты предлагают поддержку и заботу нуждающимся в них людям, мотивируя их к самостоятельности, развитию и самореализации», — добавил Собянин.

В рамках нового стандарта по четырем основным критериям: мобильность, уровень самообслуживания, дееспособность, наличие и степень психического заболевания — для каждого человека формируется индивидуальный объем услуг.

Такой подход, по словам Собянина, позволяет создавать условия для интеграции в общество людей с ментальными особенностями.

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